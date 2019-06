Balança comercial tem superávit de US$ 6,4 bi em maio

BRASÍLIA - A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 6,422 bilhões em maio, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O resultado ficou perto da mediana de US$ 6,45 bilhões das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de US$ 5,2 bilhões a US$ 7,4 bilhões.

O valor é 5,8% maior do que o registrado em maio do ano passado. Na quinta semana de maio (27 a 31), o saldo comercial foi de um superávit de US$ 1,379 bilhão.

No mês passado, as exportações somaram US$ 21,394 bilhões, um aumento de 5,6% ante maio de 2018. Já as importações chegaram a US$ 14,972 bilhões, um aumento também de 7,8% na mesma comparação.

Previsão

Segundo a projeção de economistas na pesquisa Focus desta segunda-feira, divulgada antes do resultado oficial de maio, a balança comercial em 2019 deverá acumular superávit comercial de US$ 50,25 bilhões para US$ 50,50 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 50,39 bilhões. Para 2020, a estimativa de superávit passou de US$ 45,33 bilhões para US$ 45,10 bilhões, ante US$ 46,00 bilhões de um mês antes.

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2019 ficará em US$ 40,00 bilhões. Esta projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março. /COLABOROU EDUARDO RODRIGUES