Balança tem déficit de US$ 435 mi na 1ª semana do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de dezembro (dias 1 a 5) registrou um déficit de US$ 435 milhões, com exportações de US$ 2,987 bilhões (média diária de US$ 597,4 milhões) e importações de US$ 3,422 bilhões (média diária de US$ 684,4 milhões). Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com este resultado, o superávit acumulado no ano até a última sexta-feira (dia 5) é de US$ 21,998 bilhões. Este resultado é 40,79% menor que o acumulado em igual período do ano passado, que foi de US$ 37,156 bilhões. A média diária das exportações no período registrou um crescimento de 24,4%, mas a média das importações apresentou um crescimento maior: 46%. Na comparação com a primeira semana de dezembro em relação a igual período de 2007, a média diária das exportações caiu 16%, enquanto a média das importações aumentou 29,2%. Em relação ao mês anterior, novembro, a média das exportações caiu 19%, enquanto a média das importações cresceu 4,2%.