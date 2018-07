Balança tem saldo de US$ 352 milhões na 4ª semana do mês

O saldo da balança comercial na quarta semana de janeiro registrou superávit de US$ 352 milhões, 47,54% menor que no mesmo período de 2007, que foi de US$ 671 milhões. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 28, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O valor é resultado de US$ 3,284 bilhões em exportações (com média diária de US$ 656,8 milhões e crescimento de 20,8% ante 2007), e de US$ 2,932 bilhões em importações (média diária de US$ 586,4 milhões e crescimento de 45,9%). O acumulado no mês é de US$ 748 milhões, com US$ 10,858 bilhões em exportações e US$ 10,110 bilhões em importações. O valor é 66,53% menor que o acumulado do mesmo período de 2007, quando o saldo era de US$ 2,235 bilhões.