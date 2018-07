Balança tem superávit de apenas US$ 1 mi na semana

O saldo da balança comercial na terceira semana de janeiro registrou um superávit de apenas US$ 1 milhão, 99,85% menor que o resultado do mesmo período de 2007, quando o saldo era de US$ 678 milhões. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 21, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No período, as exportações somaram US$ 2,844 bilhões, com média diária de US$ 568,8 milhões e crescimento de 16,7% ante a mesma semana de 2007. As importações, por sua vez, tiveram alta maior, de 43,5%, somando US$ 2,843 bilhões, (média diária de US$ 568,6 milhões). No mês, o superávit acumulado é de US$ 396 milhões.