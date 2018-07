Balanço do PAC é retrato de canteiro de obras em ano eleitoral

O balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresentou nesta terça-feira, 22, é, simbolicamente, a estrada que o governo está pavimentando para chegar ao final deste ano, em pleno processo de eleições municipais, com um verdadeiro canteiro de obras em execução no País. O aspecto positivo do PAC, como disse Dilma, é o de que "o ano de 2008 será um ano de muitas realizações". "O País de norte a sul com contratação em grande escala e um grande canteiro de obras em processo de viabilização", disse a ministra. A estratégia do governo no desenvolvimento do PAC foi permitir a expansão dos programas no segundo semestre do ano passado para que, ao longo de 2008, as obras estivessem a todo vapor. Dilma reconhece que para atingir esse objetivo foi necessário construir uma maior interação com o ministério de Meio Ambiente, no caso da concessão de licenças ambientais, e com o Tribunal de Contas da União (TCU). "Foram importantes nesses últimos meses duas novas relações, com o TCU e na área de licenciamento ambiental", disse. No ano passado, foram dramáticas para o governo as pendências criadas nessas esferas, que obstruíram o ritmo das realizações. Nesta terça, Dilma fez elogios públicos. "Devo prestar o reconhecimento público da grande sinergia e proatividade do TCU, dentro dos parâmetros de boa gestão, em destravar as ações do PAC. Isso foi muito importante para as nossas ações". Ela não se esqueceu de citar a maior interatividade com governadores e prefeitos, este ano, para a execução dos projetos de investimento público. Afinal, a realização das obras tocadas pelo governo, mesmo que em parceria com o setor privado, trará melhoria nas condições de vida da população nos estados e municípios. 'Contra a corrente' A forma escolhida pelo governo para fazer o balanço de um ano de PAC - como modelo de expansão da atividade econômica e aumento dos investimentos privado e estatal - evidencia a disposição de remar contra a corrente internacional e apostar em mais um ano de crescimento da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse claramente que a realização do PAC não colocou em risco os "sólidos fundamentos da economia". "O PAC conseguiu acelerar o crescimento mantendo a solidez das variáveis macroeconômicas", disse o ministro. A aposta é que a crise do subprime - que colocou os Estados Unidos no epicentro do abalo das bolsas de valores e dos mercados financeiros globais - terá solução e não deverá desestruturar a economia de países emergentes, entre eles o Brasil, como as crises sistêmicas do passado. Mantega insiste nesse cenário. Segundo ele, "nunca" o Brasil esteve "tão preparado e tão sólido para enfrentar uma crise dessa magnitude". "Imagine se isso estivesse acontecendo no passado? Como estariam a inflação, os juros e o crescimento econômico?", indagou. O impulso da economia nos dois últimos anos, na avaliação do ministro da Fazenda, "seguirá em 2008". Ele admitiu que é uma "temeridade" fazer previsões porque, em geral, "economista erra muito", mas insistiu: "Conseguiremos realizar em 2008 um crescimento de 5%, uma inflação na meta de 4,5%, cumprir o superávit primário e manter a redução dívida em relação ao PIB".