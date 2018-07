Banco BPN encerra operações de varejo no Brasil O Banco Português de Negócios (BPN) está encerrando suas operações de financiamento ao consumo no Brasil, com o fechamento de seu braço de varejo, a Creditus, segundo uma fonte ligada ao banco, que pediu para não ser identificada. De acordo com a mesma fonte, o BPN teria demitido na semana passada os 90 funcionários que trabalhavam nas últimas unidades da Creditus que ainda estavam em operação. Consultada, a assessoria de imprensa do BPN evitou precisar o número de demissões recentes e sobre o encerramento completo das operações de varejo. Informou apenas que fazia parte da estratégia do grupo no país, iniciada em 2006, quando o comando do banco no Brasil foi assumido por Carlos Catraio. Desde então, a participação das operações de varejo no total da carteira de crédito recuou de 52 por cento para 6,56 por cento do total, em agosto passado. "O foco passou a ser pequena e média empresa", disse a assessoria. O BPN Creditus iniciou suas atividades no Brasil em 2002, com a internacionalização do Grupo Banco Português de Negócios (BPN). O grupo também opera no Brasil por meio da Sabrico, uma concessionária da Volkswagen. O BPN foi nacionalizado em novembro pelo governo português, na esteira da crise financeira internacional. (Reportagem de Aluísio Alves)