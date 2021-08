Banco Central altera data de início da fase 3 do open banking para 29 de outubro

BRASÍLIA - O Banco Central ajustou o cronograma do open banking e alterou a data de início da implementação do compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento PIX de 30 de agosto para 29 de outubro de 2021. Esse era o cronograma previsto para a Fase 3 de implementação do novo sistema financeiro aberto, que tem mais etapas para outros meios de pagamento. A mudança consta de Resolução divulgada na sexta-feira, 27.

Em nota, o BC esclarece que a mudança atende demanda da estrutura responsável pela governança da implementação do open banking no País. "O pedido feito ao Banco Central decorreu da necessidade de ajustes nas especificações técnicas, que comprometeu o prazo para realização de testes para a certificação das instituições", diz a nota.

O Banco Central reforça ainda o "compromisso para que o open banking alcance os seus objetivos, de forma segura e efetiva para os clientes das instituições participantes, permanecendo vigilante no processo de sua implementação".

Não houve alteração no calendário da fase 2, que começou em 13 de agosto, vai até 24 de outubro e que passou a incluir clientes de bancos no processo, nem da fase 4, de compartilhamento de dados previdência privada, câmbio, investimentos e seguros, que continua com data prevista para 15 de dezembro de 2021. / COLABOROU FELIPE SIQUEIRA