Banco Central americano eleva os juros em 0,25 ponto porcentual

NOVA YORK - O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa dos Fed Funds para o intervalo entre 1,50% e 1,75%. A taxa de desconto foi elevada em 0,25 ponto porcentual, para 2,25%. A decisão foi unânime, por 8 votos a 0. Esta é a primeira reunião de política monetária sob o comando do chairman Jerome Powell.

O banco central dos EUA projetou no final do ano passado que elevaria os juros três vezes em 2018, mas alguns investidores acreditam que o estímulo fiscal e recentes indicações de pressões inflacionárias levarão as autoridades a acrescentar mais um aumento a essa conta.

A marcha do Fed para estimular a maior economia do mundo na esteira da crise financeira de 2007-2009 está chegando ao fim. O banco central elevou a taxa de juros três vezes no ano passado, para a faixa de 1,25-1,50 por cento, conforme o desemprego caiu e o crescimento econômico acelerou./REUTERS E DOW JONES NEWSWIRES