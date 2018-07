Banco Central chinês recomenda 'preparar-se para o pior'

O presidente do Banco Popular da China (o banco central do país), Zhou Xiaochuan, alertou que os governos do mundo "devem se preparar para o pior e tomar precauções para prevenir a piora da crise financeira mundial", segundo a agência oficial Xinhua. A advertência foi dada durante o Diálogo Econômico Estratégico China-EUA, em Pequim. Após corte de juros na Europa, Ásia opera em alta Lições de 29 Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Zhou disse que a maior contribuição da China contra a crise global será manter um crescimento rápido e firme, apesar de analistas preverem um avanço de 7,5% para 2009, contra os 9,5% imaginados há alguns meses. O presidente do PBOC assinalou que as instituições macroeconômicas devem assumir um papel ativo na análise do processo, da influência e da previsão da recessão. Destacou ainda que a China já iniciou seus movimentos, remodelando sua política fiscal e sua política monetária.