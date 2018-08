Banco Central da Turquia anuncia medidas para sustentar lira após desvalorização

SÃO PAULO - O Banco Central da Turquia anunciou, nesta segunda-feira, 13, medidas para conter a desvalorização da lira turca e para dar "toda liquidez necessária a bancos". Após o anúncio, a moeda do país reduziu brevemente as baixas.

Entre as ações, o BC turco citou a elevação dos limites de depósito de garantia das operações com liras dos bancos de 7,2 bilhões de euros para 20 bilhões de euros.

A autoridade também reduziu os índices de exigência de reserva de lira em 250 pontos base para todas as faixas de vencimento e disse que os leilões tradicionais de recompra ou de venda de depósito podem ser mantidos com vencimentos máximos de 91 dias, se necessário.

Além disso, o BC turco afirmou que, em dias com maior necessidade financiamento, mais de um leilão de recompra pode ser realizado, com vencimentos entre 6 e 10 dias. Também será possível que os bancos façam empréstimos em moeda estrangeira no vencimento de um mês, além do tradicional prazo de uma semana.

"O Banco Central vai monitorar de perto o movimento do mercado e as formações de preços e tomará as medidas necessárias para manter a estabilidade financeira, se preciso", disse o comunicado. //COM DOW JONES NEWSWIRES