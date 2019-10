Banco Central dos EUA anuncia novo corte de juros

O Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) anunciou nesta quarta-feira, 30, um novo corte nas taxas de juros. A redução foi de 0,25 ponto porcentual, para uma faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano. A redução nos juros é a terceira consecutiva realizada pelo Fed neste ano.

Os dirigentes do Fed afirmaram no comunicado divulgado após a reunião que avaliarão as condições econômicas de fato e as expectativas sobre ela, a fim de avaliar "o momento e o tamanho de futuros ajustes na política monetária". "Este levantamento levará em conta uma série de informações, incluindo medidas das condições do mercado de trabalho, indicadores de pressão inflacionária e expectativas de inflação e leituras sobre os acontecimentos financeiros e internacionais", afirma o comunicado.

A instituição também afirmou que continuará a monitorar as condições econômicas para a perspectiva econômica, "conforme avalia o rumo apropriado para a faixa dos juros dos federal funds". Em seu comunicado, o comitê reafirma o compromisso com o máximo emprego e a estabilidade de preços.

Para os dirigentes, a expansão sustentada da economia, condições fortes no mercado de trabalho e inflação perto da meta de 2% são os resultados mais prováveis, "mas continuam as incertezas à perspectiva".