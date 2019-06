Banco Central estuda incentivos para disseminar a educação financeira no Brasil

Enquanto as crianças aprendem sobre educação financeira nas escolas, jovens e adultos precisam lidar cotidianamente com o assunto, muitas vezes de maneira forçada. O número de pessoas com o nome sujo ou endividadas alcançou 63,2 milhões em abril segundo dados da Serasa Experian. É o maior patamar desde o início da série histórica, iniciada em 2016, e equivale a mais de 40,4% da população adulta do País.

Pensando no alto número de endividados no Brasil, o Banco Central estuda incentivos para ampliar a educação financeira de jovens e adultos. Segundo o diretor de relacionamento institucional e cidadania do Banco, Maurício Moura, a ideia é buscar algo próximo a um programa de fidelidade. “À medida em que as pessoas vão fazendo cursos de educação financeiras, eles iriam adquirir pontos e, com esses pontos, teriam ou uma redução do custo do crédito nas instituições financeiras participantes do programa ou então uma melhor nota de crédito”, afirmou o diretor.

Em maio deste ano, durante audiência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que planeja “premiar” pessoas que participassem de programas educacionais com mudança na análise de risco de crédito junto aos bancos e ainda eventuais descontos ou promoções. "Criatividade e tecnologia são bem vindas para ajudar a aumentar a educação financeira no País", disse, à época.

Os números não mentem a necessidade de mais conhecimento sobre finanças. Mas o esforço é outro, diz Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de gestão de financeira da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para quem a mudança de hábitos de consumo de adultos é uma tarefa mais difícil a ser cumprida do que com crianças. “Quando você vai tratar com um adulto sobre o hábito de consumo dele, ele precisa, antes de tudo, ter certeza de que quer essa mudança. É um ponto psicológico, uma tomada de decisão”, disse.

De acordo com a superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), Claudia Forte, o resultado do ensino com os adultos é mais imediato do que com as crianças, porque eles ”sentem no bolso diretamente” a dificuldade em lidar com o orçamento. “A primeira dificuldade é que, diferentemente dos alunos e professores que a gente sabe onde eles estão, os adultos e aposentados nós temos que localizá-los. Depois disso, devem ser percebidos os hábitos desse público para que sejam desenvolvidos materiais adequados para aquela faixa etária”, explicou.

Cursos

Aos adultos interessados no assunto, existem cursos gratuitos sobre educação financeira. O BC oferece um portal dedicado exclusivamente à temática, que ensina, entre outras coisas, como lidar com crédito e endividamento. A Estratégia Nacional de Educação Financeira, por sua vez, oferece um programa dividido em quatro módulos, que passeiam entre assuntos como o orçamento doméstico e questões econômicas do Brasil.

Para quem quiser se informar, existe o site Serasa Ensina, plataforma educacional criada pelo Serasa Consumidor e o Consumidor Positivo, do Boa Vista SCPC, que traz instrumentos para ajudar a organização da vida financeira, como planilha e cartilha de orçamento doméstico. No portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), há também opções de cursos com certificado de participação

Banco Central

Curso: Gestão de Finanças Pessoais

Site: http://www.cidadaniafinanceira.bcb.gov.br/edasuaconta/#!/curso.

Duração: 20 horas

Estratégia Nacional de Educação Financeira

Curso: Finanças sem Segredos

Site: https://ead.vidaedinheiro.gov.br.

Duração: 10 horas

FGV

Cursos: Como organizar o orçamento familiar; Como fazer investimentos (nível básico e avançado); Como planejar a aposentadoria; E como gastar conscientemente

Site: http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos

Duração: 12 horas