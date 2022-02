Banco Central Europeu mantém política monetária apesar de inflação recorde

FRANKFURT - O Banco Central Europeu deixou a política monetária inalterada conforme esperado nesta quinta-feira, dia 3, permanecendo no caminho de fornecer estímulos abundantes neste ano mesmo com a inflação em patamar recorde, ultrapassando tanto a meta de 2% quanto as projeções da instituição.

Leia Também BC britânico eleva juros para conter inflação crescente

Tendo ampliado as medidas de apoio em dezembro, a alteração de política monetária nunca foi vista como opção, mas a inflação persistentemente alta --5,1% no mês passado-- deve pressionar as autoridades nos próximos meses para limitar o estímulo.

Em uma pequena mudança de postura, o BCE removeu uma cláusula que estipulava que seu próximo movimento de política monetária poderia ser em "qualquer direção".

"O Conselho do BCE está pronto para ajustar todos os seus instrumentos, conforme apropriado, para garantir que a inflação se estabilize em sua meta de 2% no médio prazo", disse o BCE, mantendo que as taxas ainda podem ser cortadas, caso necessário.