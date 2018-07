Banco do Brasil vai conceder R$ 103 bilhões para safra 2018/2019

BRASÍLIA - O Banco do Brasil (BB) anunciou que irá conceder para a safra 2018/2019 um total de R$ 103 bilhões em crédito rural. Desse total, R$ 11,5 bilhões serão destinados a empresas da cadeia do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito rural aos produtores e cooperativas, dos quais R$ 72,8 bilhões são para operações de custeio e comercialização e R$ 18,7 bilhões para créditos de investimento agropecuário.

O presidente do Banco do Brasil (BB), Paulo Caffarelli, destacou que os R$ 103 bilhões disponibilizados correspondem a 21% a mais do que foi disponibilizado no período anterior 2017/18. "O Banco do Brasil tem carteira de R$ 675 bilhões de crédito, sendo que 30% é direcionado ao agronegócio. Temos volume de 60% de todo o crédito ao agronegócio", pontuou Caffarelli.

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente Michel Temer participaram do evento de lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil para 2018/2019. No início de junho, o governo federal já havia anunciado o total do Plano Safra, que engloba todas as instituições financeiras, com crédito de R$ 194,37 bilhões.