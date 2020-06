Banco Mundial: descubra como funciona a instituição financeira internacional

O Banco Mundial é uma instituição financeira internacional que tem, como principal missão, apoiar países em desenvolvimento como o Brasil, por meio de empréstimos e assessoria técnica. Fundado em 1944, o Banco Mundial está sediado em Washington, DC, nos Estados Unidos e tem mais de 10 mil funcionários em mais de 120 escritórios em todo o mundo.

Com 189 países membros, funcionários de mais de 170 países e escritórios em mais de 130 locais, o Banco Mundial apoia iniciativas que trabalham para soluções ambientalmente sustentáveis, que reduzam a pobreza e gerem prosperidade compartilhada entre esses países em desenvolvimento.

O órgão tem status de observador no Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas e em outros fóruns internacionais, como o G-20 financeiro, estabeleceu duas metas globais até 2030: acabar com a pobreza extrema, diminuindo a porcentagem de pessoas que vivem com menos de US $ 1,90 por dia para não mais de 3%; promover a prosperidade entre países, promovendo o crescimento da renda dos 40% inferiores para todos os países.