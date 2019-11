Banco Safra confirma Alberto Corsetti na presidência

O banco Safra confirma que seu novo presidente é Alberto Corsetti, como antecipou o Estadão/Broadcast. Corsetti foi escolhido na esteira das mudanças ocorridas após a saída de Alberto Safra da instituição, na última sexta-feira, 25.

O novo presidente executivo tem 51 anos de casa, como informado pela assessoria do banco, do qual foi diretor e desde 2016 era membro do Conselho de Administração. Formado em Economia, o executivo tem especialização em Gestão Bancária pela Universidade de Stanford. Segundo fontes, houve indicação de João Carlos Chede para presidir o conselho de administração.

Corsetti substitui o então presidente do banco, Rossano Maranhão, que, segundo fontes, saiu junto com Alberto Safra e o ex-vice-presidente, Eduardo Sosa, para montar um negócio na área financeira com foco digital.