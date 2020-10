Banco Santander perde nove milhões de euros em setembro devido a provisões

MADRI - O Banco Santander registou perdas de 9,048 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2020, devido ao aumento das provisões efetuadas para mitigar o impacto da covid-19 e aos ajustamentos feitos no último trimestre. O resultado foi comunicado pela entidade ao supervisor do mercado espanhol, a CNMV, nesta terça-feira, 27.

Este resultado, que contrasta com os 3,7 milhões de euros apurados no ano anterior, deve-se à atualização do goodwill dos seus investimentos históricos e ativos por impostos diferidos (DTAs) efetuados no último trimestre, que gerou um encargo extraordinário de 12,6 milhões de euros.

Conforme informado no segundo trimestre, “este ajuste não afeta a liquidez nem a posição de solvência do banco”, explica a nota, que destaca que o lucro ordinário do período, sem esses ajustes, foi de 3,658 milhões, 41% a menos.