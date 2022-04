‘Não participar do mercado de PME inibiria crescimento’, diz diretor do Santander

O Santander vai dar mais um passo em busca de pequenas e médias empresas no interior do País. O banco acaba de abrir novos 25 polos de atendimento dedicados a esse público, com uso de agências já existentes. Foram contemplados, por exemplo, municípios como Marabá (PA), Rondonópolis (MT), Ituiutaba (MG), Santa Maria (RS) e Lages (SC).

Hoje o banco espanhol já possui mais de 200 agências no País com esse tipo de estrutura dedicada às empresas menores. “Não participar do mercado das PMEs inibiria o crescimento do banco”, diz o diretor do segmento empresas do Santander, Franco Fasoli.

Como funciona o projeto de ter estrutura para as PMEs em agências?

Não é um projeto novo do banco, nasceu em 2016. O que estamos fazendo é uma expansão, com a abertura de 25 novos polos, algo que acompanha o processo de interiorização do banco. Esse polo se trata de uma estrutura separada, dentro de uma agência-padrão.

Como tem sido a expansão?

No início de 2020, já eram 190 pontos. Hoje já são 218 polos nas cinco regiões do Brasil.

E por que o projeto voltado às pequenas e médias empresas?

Não participar das PMEs inibiria o próprio crescimento do banco. Com isso, ficamos mais próximos e o banco consegue avaliar melhor a própria empresa. Com o relacionamento, pode haver novas opções de garantia para incorporar em uma operação de crédito.

Quanto o banco cresceu sua carteira de crédito junto às PMEs?

Ao redor de 30%, e neste ano temos a ambição de crescer dois dígitos. O ano será de aumento da inadimplência, com maior seletividade para os empréstimos, mas para esse segmento de empresas estamos conseguindo estar ao lado e analisar muito caso a caso.