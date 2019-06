Bancos dão início ao processo de execução da Odebrecht pela Atvos

Os bancos credores da Atvos, braço sucroenergético da Odebrecht S.A., decidiram, em reunião realizada esta semana, dar sequência ao rito de execução das dívidas da empresa em recuperação judicial, disseram quatro fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Uma notificação foi enviada para a companhia e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que concedeu os recursos, comunicando a declaração de vencimento antecipado dos empréstimos.

Esse movimento, segundo duas fontes, não tem efeito prático, mas serve de gatilho para a execução das garantias que a holding deu aos bancos por conta do crédito concedido à Atvos. Tanto é que uma medida judicial de execução do aval da Odebrecht ainda não foi tomada e está sendo preparada.

Fontes próximas à Odebrecht afirmam que a decisão dos bancos credores da Atvos é protocolar e que o grupo só irá se mover para buscar proteção contra credores na Justiça, isto é, entrar com o pedido de recuperação judicial, se for executado de fato. Até lá, garantem, nenhum movimento será feito.

Uma nova reunião entre os credores da Atvos está agendada para a semana que vem, no intuito de encontrar uma alternativa à recuperação judicial da Odebrecht S.A.. Os bancos credores ainda não têm consenso sobre a execução da holding.

A Caixa Econômica Federal exige, há três meses, ações da Braskem em garantia para cobrir sua exposição total, de R$ 500 milhões em dívidas. Se considerado todo o grupo Odebrecht, a cifra avança para mais de R$ 2 bilhões.

Na reunião já realizada com os demais credores, na última terça-feira, dia 4, a Caixa reforçou o pedido, mas os bancos se opuseram. "Não há como fabricar garantias. São coisas concretas e finitas. Os outros bancos podem dar um pouquinho (das ações da Braskem) para a Caixa. É uma decisão deles", diz uma fonte próxima às negociações.

Enquanto isso, a Odebrecht trabalha em uma proposta para apresentar aos seus credores, a fim de evitar a execução e que o grupo entre em recuperação judicial, por consequência. Na mesa, estão R$ 20 bilhões em garantias, conforme revelou o Estadão/Broadcast na última terça-feira.

Como tudo começou

A nuvem da recuperação judicial voltou a assombrar a Odebrecht após a Atvos, com R$ 12 bilhões em dívidas, ter seguido esse caminho, no último dia 29 de abril. Metade dessa cifra, R$ 6 bilhões, está garantida pela holding.

O maior credor da empresa é o BNDES, com mais de R$ 4 bilhões. Na sequência, aparece o Banco do Brasil, com R$ 3,82 bilhões. Na lista de credores estão também o Bradesco, com cerca de R$ 250 milhões, Votorantim (R$ 80 milhões) e Itaú Unibanco (R$ 106 milhões).

Procurada, Odebrecht e Atvos não comentaram. A Caixa também não se manifestou.