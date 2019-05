Bancos darão cursos no exterior em concurso de educação financeira

Em uma ação educacional chamada Quem sonha poupa, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Votorantim vão promover um concurso cultural que tem bolsas de intercâmbio como prêmio. Serão cinco ganhadores, um para cada região do País. A iniciativa é feita em conjunto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e tem o apoio do Banco Central.

De acordo com a Febraban, objetivo é reforçar o conceito de educação financeira e a importância de poupar, além de ampliar nos jovens a compreensão sobre produtos de investimento. Segundo da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), apenas 8% dos brasileiros aplicaram em produtos financeiros, em 2018. A preferência, na hora de guardar o dinheiro, permanece com a caderneta de poupança para 88% dos que investem suas economias.

Como participar

Para participar do concurso, é preciso responder a um questionário de 20 perguntas de múltipla escolha no site da ação. No mesmo endereço estão dsiponíveis o material didático que servirá de base para a formulação das questões, bem como todas as demais regras. No dia 27 de maio, os organizadores divulgarão o ranking com os 50 mais bem colocados, divididos em grupos de 10 pessoas por região do Brasil. O ranqueamento levará em conta o maior número de respostas corretas no menor tempo.

Até 31 de maio, os selecionados deverão enviar um vídeo inédito com depoimento pessoal, de, no máximo, dois minutos, onde relatarão o aprendizado com a ação educacional e como pretendem colocar em prática os conhecimentos adquiridos. A lista dos cinco ganhadores será divulgada em 1.º de julho pela organização do concurso.