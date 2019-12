Bancos realizam mutirão de renegociação de dívidas com até 90% de desconto

Começa nesta segunda-feira a Semana de Negociação e Orientação Financeira, organizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pelo Banco Central, que prevê um mutirão de renegociação de dívidas em agências de seis instituições bancárias de todas as 27 capitais do Brasil até a sexta-feira, 6. Segundo o presidente da Febraban, Murilo Portugal, as agências bancárias ficarão abertas em horário estendido para renegociar débitos.

A medida é parte do Acordo de Cooperação Técnica assinado entre a autoridade monetária e a associação, com o objetivo de promover ações coordenadas na área de educação financeira. O entendimento prevê a criação de um plataforma que, além de conteúdo educacional, irá “medir a saúde financeira" dos que desejarem participar. E, ainda, premiação para incentivar ações de educação financeira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que as ações podem atingir 144 milhões de brasileiros.

Ao todo, 261 agências bancárias do Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander participarão do mutirão. Segundo a Febraban, os bancos Pan, Safra e Votorantim também participam da iniciativa, somente por meio dos canais digitais.

A lista completa de agências inscritas no mutirão pode ser acessada no site da ação. Além da renegociação nas agências físicas, o consumidor também poderá recorrer aos canais digitais dos bancos e à plataforma consumidor.gov.br.

Veja abaixo as condições que cada um dos bancos participantes está oferecendo no mutirão de renegociação de dívidas.

Banco do Brasil

O banco está oferecendo descontos de até 92% e prazos que podem chegar a 120 meses, além de até 180 dias de carência. Há também um abatimento nas taxas de juros, que podem ser até 14% menores para as operações de renegociação. O BB também dá a opção de atendimento digital pelo Portal de Renegociação de Dívidas e por seu aplicativo.

Banrisul

A instituição está oferecendo desconto sobre o total da dívida e nos juros. Além do atendimento nas agências, o banco oferece o Portal de Solução de Dívidas, localizado em seu site, e por meio do aplicativo Banrisul Digital, na função Resolva Dívidas em Atraso.

Bradesco

O Bradesco vai participar do mutirão de renegociação de dívidas com prazos e taxas diferenciadas, de acordo com o perfil dos clientes, mas não divulgou as condições. Agências e outros canais de atendimento do banco vão participar da ação.

Caixa Econômica Federal

Os clientes poderão quitar dívidas que estejam em atraso há mais de um ano, com até 90% de desconto para pagamento à vista. Poderão ainda unificar contratos em atraso e parcelar em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer e efetuar a repactuação da dívida, com possibilidade de aumento do prazo.

As condições também englobam os contratos habitacionais. Uma das alternativas oferecidas compreende o pagamento de um valor de entrada e a incorporação do restante da dívida em atraso às demais prestações do contrato, permitindo que o cliente retome seu fluxo de pagamento mensal. Para o cliente que tem saldo na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), outra opção é utilizar o recurso para reduzir a prestação em até 80% por 12 meses. Essa condição vale para clientes que apresentam até três parcelas do financiamento em atraso.

Além das agências, a renegociação pode ser feita por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, via telefone e WhatsApp 0800 726 8068, nos perfis do banco no Facebook e no Twitter, aplicativo da Caixa e nos caminhões Você no Azul. Na habitação, os clientes contam ainda com a possibilidade de renegociar a dívida pelo serviço Habitação na Mão do Cliente, nos telefones 3004-1105 (capitais), opção 7, ou 0800 726 0505 (demais cidades).

Itaú Unibanco

Clientes da institução vão encontrar taxas reduzidas, a partir de 1,99%, para débitos vencidos há mais de 90 dias, e prazo de até 30 dias para o pagamento da primeira parcela. A renegociação feita pessoalmente nas agências pode dar o direito a até 90% de desconto no valor da dívida com atraso superior a um ano, além de opção de pagamento em até seis vezes, com parcelas fixas; ou parcelamento, em até 60 meses do valor devido. Site, aplicativo e central telefônica também participam do mutirão.

Santander

A renegociação envolve descontos de até 90% no valor da dívida. Clientes com atrasos de até 60 dias terão reduções nas taxas de até 20%. Já para acordos com atrasos acima de 60 dias, dependendo do caso, os descontos serão de até 90% no valor total da dívida. As condições podem ser vistas no aplicativo, central telefônica, portal de renegociação e agências.