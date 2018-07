Bank of America compra financiadora Countrywide O Bank of America (BofA) anunciou hoje a compra da Countrywide Financial Corp., maior financiadora de hipotecas dos EUA - a transação, somente em ações, é de aproximadamente US$ 4 bilhões. Pelos termos do acordo, que o banco espera concluir no terceiro trimestre, os acionistas da Countrywide receberão papéis do BofA na proporção de 0,1822 ação por 1. Com a aquisição, o Bank of America espera registrar uma economia de custos (antes de impostos) de US$ 670 milhões - montante que a instituição espera ter alcançado até 2011. O grupo combinado não vai conceder empréstimos de risco (subprime). As informações são da Dow Jones.