Barril de petróleo atinge US$ 100 pela primeira vez

O barril de petróleo foi nesta quarta-feira negociado pela primeira vez a US$ 100 no mercado de Nova York. A marca histórica no petróleo do tipo leve foi alcançada depois de meses de sucessivas altas. Apenas em 2007, a cotação do produto subiu 57% no mercado internacional. Segundo analistas, a instabilidade em países produtores, como o Paquistão e a Nigéria, juntamente com o inverno rigoroso no hemisfério norte e a baixa do dólar colaboraram para elevar a cotação. Há temores de que o alto preço do petróleo possa estimular a inflação em um momento em que os bancos centrais de vários países estão cortando as taxas de juros para estimular crescimento econômico. Ouro "Todos os fatores que nos empurraram acima dos US$ 80 estão nos empurrando agora para mais alto", disse Peter Beutel, da consultoria Cameron Hanover. Alguns analistas, contudo, menosprezaram a importância de a cotação ter alcançado a marca. "US$ 100 é apenas o começo, disse Zachary Oxman, trader da Wisdom Financial, da Califórnia. "Este é o pontapé inicial do que veremos neste ano. Haverá imensas altas no ouro e no petróleo." O ouro também registrou nesta quarta-feira uma cotação recorde, sendo vendido a mais de US$ 855 a onça. O recorde anterior havia sido registrado em 1980, quando o metal foi vendido a US$ 850. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.