'Basta dar uma chuvinha para tudo encher', diz morador de região com obra de saneamento inacabada

OLINDA - O Rio Beberibe é um símbolo para Pernambuco e obras na bacia hidrográfica prometem melhorar a qualidade de vida de quem mora ao lado do curso d’água. Porém, o saneamento e a urbanização dos bairros Peixinhos e Beberibe, entre Recife e Olinda, parecem estagnados depois de mais de uma década.

Com orçamento superior a R$ 117,1 milhões, a verba para o saneamento dos dois bairros da região metropolitana do Recife vem do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo site oficial deixou de informar sobre o andamento do projeto em junho de 2018. Nas ruas, a população reclama do esgoto e do acúmulo de lixo no Beberibe.

É o caso do comerciante Irandir Severino, 23, que ficou surpreso ao saber do projeto de saneamento, que prevê melhorias para a área desde 2007. “O que eu vejo aqui é muito lixo e lama. Desde que estou aqui, eu não sabia dessa obra (na Bacia do Beberibe). O governo tem de dar mais atenção à galera daqui, porque é muito rato e barata, o que contribui para doenças.”

O comércio às margens do Beberibe não é o único a sofrer. Na comunidade de Quilombo, entre Recife e Olinda, Vaniele da Silva, de 23 anos, convive com a insalubridade. “Eu já fiquei de cama. A outra vizinha pegou leptospirose e ficou acamada também. A maioria das pessoas daqui já pegou essa doença.”

A comunidade, construída há mais de uma década, não tem calçamento nem encanação, e o esgoto corre entre as casas de alvenaria e madeira.

Aldemar Severino, de 54 anos, também mora às margens do rio, na comunidade Quilombo, em uma área que seria beneficiada pela obra de requalificação do Beberibe. “A relação com o saneamento daqui é péssima. Basta dar uma chuvinha para o rio transbordar e isso tudo aqui encher”, resume indignado.

Severino imagina o impacto positivo que a requalificação na Bacia do Beberibe traria para os bairros vizinhos. “Se a obra de saneamento continuasse, ia melhorar o bem-estar da comunidade. Do lado do Recife ainda estão fazendo, mas deste lado de Olinda está esquecido”, afirma.

Na tarde de terça-feira, a equipe encontrou funcionários da prefeitura do Recife com tratores e equipamentos de limpeza urbana no Rio Beberibe. Já em Olinda, a poucos metros dali, não havia sinal de obra para limpeza do esgoto, que corre a céu aberto e deixa mau cheiro.

O bairro de Peixinhos está com obra do PAC, no valor de R$ 72 milhões, para drenagem e esgotamento das ruas. A entrega, segundo a prefeitura, deve ocorrer até 2020.

A Secretaria de Urbanização de Olinda (cidade responsável pelo projeto de saneamento e urbanização de Peixinhos e Beberibe, informa o balanço do PAC) informou que a responsabilidade da obra é do governo do Estado.

Em contato com a Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco, o órgão esclareceu que as obras em Peixinhos “não estão paralisadas”, com a terraplenagem, pavimentação, drenagem e esgotamento de 35 ruas, das quais seis estariam em execução.

Para o bairro de Beberibe, no entanto, a companhia afirmou que não consta nenhum contrato.