Bauducco vai controlar a Hershey?s A fabricante americana de chocolates Hershey?s anunciou ontem uma associação com a Pandurata Alimentos, dona da marca Bauducco. O acordo dará à Bauducco 49% das ações da Hershey?s Brasil. Mas quem vai mandar de fato na nova companhia é a empresa brasileira. A discreta família Bauducco ficará à frente do negócio. Toda a administração passa a ser compartilhada, e a multinacional de chocolates vai se desfazer de parte da sua estrutura, incluindo o marketing e a distribuição, segundo fontes ligadas ao negócio. A joint venture deve ter duração de pelo menos três anos. "A Bauducco entra em um novo segmento do mercado, diversificando a sua atuação e complementando seu portfólio", disse, por meio de comunicado, o presidente da empresa, Massimo Bauducco. No Brasil há dez anos - no início apenas importando e desde 2001 com produção local graças à aquisição de fábrica da Visconti -, a Hershey?s vê no parceiro local a chance de resolver seu problema de distribuição e finalmente decolar no País. Com a associação, os mais de 130 mil pontos de venda da Bauducco serão abastecidos com chocolates da Hershey?s. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.