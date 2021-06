Bayer e Manu Gavassi lançam cocriação sobre liberdade feminina

Em mais uma coacrição com artistas no mundo das marcas, a Bayer lança a segunda edição da campanha Liberdade Vem de Dentro, que tem Manu Gavassi como nova parceira do projeto. No segundo do ano do movimento sobre a liberdade da mulher, a artista e a área de Saúde Feminina da empresa farmacêutica se juntaram para criar conteúdos. Além de informações sobre contraceptivos, o site da campanha traz uma linha do tempo com marcos da luta das mulheres pela liberdade. O projeto também conta com a participação de influenciadoras como Camila Coutinho, Thelminha, Mariana Goldfarb e Alice Wegman.

A campanha, que ficará no ar até setembro, é totalmente digital, com ativação em mídias sociais - incluindo, neste ano, Tinder, Pinterest e TikTok -, parceria com veículos de mídia e influenciadoras digitais. O projeto foi idealizado e conduzido pela agência CRANE.