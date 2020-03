BB está preparado para aumentar empréstimo de capital de giro por causa da crise, diz Novaes

BRASÍLIA - O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, acenou com o reforço na oferta de linhas de crédito para atender a necessidade de capital de giro das empresas.

Novaes disse ao Estado que o BB está preparado para ser a “ponte” necessária para os nossos clientes e empreendedores nos momentos de volatilidade e de necessidade de capital de giro.

A confiança na retomada da economia continua inalterada, segundo ele.

“É natural que os ânimos do mercado se exaltem diante de incertezas, mas os fundamentos econômicos de longo prazo não mudaram, continuam sólidos” avaliou.

Na crise global de 2008, o BB e Caixa Econômica Federal tiveram papel central na oferta de crédito para as empresas. A ação foi coordenada para dar fôlego à economia.