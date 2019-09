BB Seguridade propõe reduzir capital social em R$ 2,7 bilhões e restituir valor a acionistas

A BB Seguridade, braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, pretende reduzir seu capital social em R$ 2,7 bilhões por meio de restituição a parte dos acionistas da empresa. As informações foram divulgadas aos investidores na última quarta-feira, 25, após uma reunião do Conselho de Administração da empresa.

Se o plano de redução de capital for aprovado, entra em vigor em até 60 dias. Informações como montante a ser restituído e datas de pagamento serão divulgadas na ocasião.

Cada investidor receberá por volta de R$ 1,35 por ação se o plano da empresa for aprovado, sem cancelamento de ações. O valor, porém, ainda pode ser ajustado até a data de efetivação da medida, dependendo da quantidade de papéis em circulação.

O BB Seguridade afirmou, por meio de nota, que a medida reflete “o comprometimento da Companhia com a gestão eficiente do seu capital”.