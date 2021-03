BC anuncia saída de diretora Fernanda Nechio 'por razões pessoais'

BRASÍLIA - O Banco Central anunciou há pouco que a diretora de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos, Fernanda Nechio, deixará a instituição, por razões pessoais. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicou para a vaga o nome da economista Fernanda Magalhães Rumenos Guardado.

Fernanda Guardado é economista chefe no Banco Bocom BBM desde 2019. De acordo com o BC, ela possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro e é bacharel, mestre e PhD em Economia pela PUC-Rio.

Depois de dois anos na diretoria colegiada, Fernanda Nechio deve deixar o BC após a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nos dias 3 e 5 de maio. De acordo com a autoridade monetária, a substituição poderá ocorrer antes disso, caso o nome de Fernanda Guardado seja aprovado pelo Senado e sua nomeação seja publicada pela Presidência da República até o começo de maio.

“Em nome do Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto felicita a indicada Fernanda Guardado e agradece à diretora Fernanda Nechio pelos relevantes serviços prestados ao Banco Central e à Diretoria Colegiada”, completou o BC, em nota.