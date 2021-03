BC diz que avanço da pandemia deve causar queda menor na atividade econômica

BRASÍLIA - Após elevar a Selic, a taxa básica de juro, em 0,75 ponto porcentual - para 2,75% ao ano - na semana passada, o Banco Central avaliou, na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que uma eventual “reversão econômica” causada pelo recrudescimento da pandemia de covid-19 no Brasil deve levar a uma queda da atividade “bem menos profunda” que a observada em 2020.

Da mesma forma, o BC considera que essa possível retração econômica deve ser seguida por outra recuperação rápida. No ano passado, a atividade econômica brasileira foi duramente afetada pela pandemia, sobretudo entre os meses de março e maio, seguida por uma forte retomada no segundo semestre - que ainda assim culminou com uma queda de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

A ata do Copom, divulgada nesta terça-feira, 23, destaca que, apesar da redução parcial dos programas governamentais de recomposição de renda - como o auxílio emergencial, que caiu para a metade em setembro e foi encerrado em dezembro -, a retomada econômica surpreendeu positivamente.

“Contudo, os últimos dados disponíveis ainda não contemplam os possíveis efeitos do recente e agudo aumento no número de casos de covid-19, e que assim há bastante incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia no primeiro e segundo trimestres deste ano”, ponderou o colegiado.

Mais uma vez, o BC apostou em uma retomada robusta da atividade no segundo semestre de 2021, na medida em que a vacinação em massa avance no País.

O documento volta à análise de que a pandemia produziu efeitos heterogêneos sobre os setores econômicos. Nesse sentido, a ata destaca que o auxílio emergencial levou o setor de bens a operar com baixa ociosidade. “O Copom avalia que os dados de atividade e do mercado do trabalho formal sugerem que a ociosidade da economia como um todo se reduziu mais rapidamente que o previsto, apesar do aumento da taxa do desemprego”, completa o BC.

De acordo com o Copom, os indicadores de maior frequência sugerem que essa recuperação mais rápida da atividade provavelmente se estendeu até fevereiro. No entanto, o próprio colegiado admite que essa interpretação exige cautela, diante da falta de ajustes sazonais e da volatilidade nesses dados, além da alteração do calendário de feriados estaduais.

A ata repete o comunicado da semana passada ao destacar que as diversas medidas de inflação estão acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação.

Previsão de novo aumento

O documento indicou que o Copom deve repetir a dose de aumento dos juros de 0,75 ponto porcentual na próxima reunião, no início de maio. “O Comitê avaliou que, para a próxima reunião, seria adequada a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma magnitude”, escreveu a diretoria colegiada.

Como de praxe, o Copom lembrou que essa visão para a próxima reunião pode ser alterada caso haja uma mudança significativa nas projeções de inflação ou balanço de riscos. Isso porque, salientou a ata, a decisão depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, e das projeções e expectativas de inflação. Sobre o aumento da quarta-feira passada, a cúpula do BC concluiu que um ajuste inicial de 0,75 ponto porcentual na taxa Selic seria o mais adequado. “Esse ajuste mais célere do grau de estímulo é compatível com o cumprimento da meta no horizonte relevante mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social”, pontuou o grupo.