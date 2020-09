BC escala cachorro vira-lata caramelo em comercial da nota de R$ 200; veja o vídeo

BRASÍLIA - O Banco Central escalou o vira-lata caramelo para fazer a propaganda da nota de R$ 200, com o lobo-guará estampado.

Nesta sexta-feira, 4, o BC divulgou o vídeo em que o cão pede "o mesmo carinho" para o "caramelo do cerrado". "Eu sei que vocês me amam, mas chegou a hora de o lobo-guará brilhar", diz o "garoto-propaganda".

Os pedidos nas redes sociais para o BC adotar o vira-lata caramelo como símbolo da nova nota começaram depois do anúncio da cédula. Em memes e piadas, os internautas dizem que o cachorro simboliza melhor o País porque está em toda parte.

Depois da campanha, o BC prometeu que faria uma ação em que o cão estaria presente e nesta sexta divulgou o vídeo.

O vídeo também apresenta características de segurança da nova nota, como a marca d'água, número que muda de cor, alto-relevo e número escondido.

O Banco Central colocou em circulação a cédula de R$ 200 na quarta-feira, 2, com a imagem do lobo-guará nas cores cinza e sépia. Serão produzidas 450 milhões de unidades da nota este ano, que se junta a outras seis em uso no País.

Escolhido para estampar as novas cédulas de R$ 200, o lobo-guará ficou em terceiro lugar em pesquisa realizada pelo BC em 2001 para definir os animais com ameaça de extinção que poderiam fazer parte de cédulas. A tartaruga marinha ficou em primeiro lugar e passou a estampar a nota de R$ 2, lançada em 2001. O mico leão dourado ficou em segundo lugar na votação e foi impresso na cédula de R$ 20 em 2002.

O deputado federal Fred Costa (Patriotas-MG) chegou a organizar uma campanha para o cão estampar nota de R$ 200. Além de um abaixo-assinado digital, ele levou o pedido da população diretamente ao parlamentar no final de julho.

Na época, segundo o deputado, o Banco Central havia prometido estudar ações contra os maus-tratos de animais e em comemoração ao vira-lata caramelo.