BC indiano reduz taxa básica de juros

O Reserve Bank of India (banco central indiano) cortou a taxa básica de juros, pela terceira vez desde outubro, em 1 ponto porcentual, para 6,5%. A taxa de tomada de empréstimos pelo BC foi também reduzida, pela primeira vez em mais de cinco anos, em 1 ponto porcentual, para 5,0%. "As medidas devem diminuir o custo marginal do financiamento para os bancos e capacitá-los a melhorar o fluxo de crédito para os setores produtivos da economia", disse o presidente do BC, Duvvuri Subbarao. O governo, que deverá anunciar um pacote de estímulo fiscal em breve, apoiou a decisão do BC.