BC inglês mantém juro básico em 5,5% ao ano O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu manter sua taxa básica de juros em 5,5% ao ano, após a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária. O resultado veio em linha com as previsões majoritárias de economistas, embora as apostas de um corte da taxa tivesse crescido nos últimos dias. Ainda assim, apenas três economistas previram uma redução dos juros para 5,25%, contra 15 apostando em manutenção das taxas. A maioria do mercado acreditava que a decisão do BoE seria tomada por uma diferença mínima dos votos. O BoE anunciou sua decisão sem divulgar comentário e ressaltou apenas que a ata desta reunião será divulgada no dia 23 de janeiro. As informações são da Dow Jones.