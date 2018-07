BC: investimento externo deve ser recorde em janeiro O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou que o ingresso de Investimento Estrangeiro Direto (IED) em janeiro até hoje soma US$ 4 bilhões. Para o fechamento do mês, Altamir espera o montante de US$ 4,5 bilhões. Se confirmado, o resultado será recorde para meses de janeiro. "Esse é um valor bastante elevado diante do atual cenário externo", disse, ao comentar as turbulências no mercado internacional.