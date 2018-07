BC: investimento externo em ações foi recorde em 2007 O investimento estrangeiro em ações brasileiras, que totalizou US$ 26,217 bilhões no ano passado, foi recorde histórico, segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes. Ele disse que apenas no mês de dezembro esse tipo de investimento atingiu US$ 7,513 bilhões e também bateu recorde mensal, de todos os meses da série histórica do BC. Mas com dados atualizados do mês de janeiro, Lopes informou que a conta de investimentos em carteira (que registra os investimentos em ações e em renda fixa) apresentou até hoje saída líquida de US$ 1,8 bilhão. Lopes não informou quanto desse valor se referia a ações e quanto à renda fixa. Ele mantém, no entanto, a projeção de que a conta de investimento em carteira terá ingresso de US$ 26 bilhões neste ano.