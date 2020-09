BC permite uso de cartão pré-pago em reais em compras internacionais

BRASÍLIA - O Banco Central autorizou nesta quinta-feira, 17, que cartões pré-pagos em reais possam ser usados em compras internacionais, quando a transação for feita por meio de facilitadoras de pagamentos. Isso valerá a partir de 1º de outubro.

As instituições facilitadoras são aquelas que fazem a intermediação entre o cliente no Brasil e o estabelecimento comercial no exterior, para permitir o pagamento da compra. Quem utiliza cartão pré-pago não podia pagar, por exemplo, compras feitas em sites internacionais por meio de facilitadoras. Com a resolução, isso passa a ser possível. Entre as facilitadoras estão empresas como PagSeguro e PicPay.

Nas compras com cartão pré-pago, o consumidor ficará sabendo antes de fechar a compra qual o valor, em reais, que ele vai pagar. Isso difere da sistemática do cartão de crédito internacional, em que o cliente paga o valor, em dólares, e ocorre a conversão para reais.