BC quer permitir abertura de conta em dólares no País

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira, 29, que está em estudo a possibilidade de pessoas físicas terem contas em dólares no Brasil ou em reais no exterior - desde que o país de destino também permita isso.

“Gostaríamos de ter moeda totalmente conversível ainda nessa nossa gestão, nos próximos dois ou três anos. Grande parte das mudanças passa pelo processo legislativo, mas essa agenda deve ser bastante amigável do Parlamento, pois retira barreiras”, considerou. “Não podemos falar ainda de prazos, mas a primeira minuta sairá em breve."

O diretor de Regulação do BC, Otavio Ribeiro Damaso, destacou que a conversibilidade facilitará e tornará mais baratas remessas ao exterior tanto de pessoas físicas quantpo de pessoas jurídicas.

Campos Neto afirmou, porém, que a conversibilidade do câmbio é um processo longo. “As pessoas não vão poder ter contas em dólar nos próximos três meses. O nosso objetivo imediato não é esse, estamos longe disso. Nosso primeiro objetivo é simplificar a legislação do câmbio”, disse.

Segundo ele, “há países que são menos maduros e têm mais volatilidade que o Brasil, e já têm conversibilidade”.

Damaso lembrou que os setores de seguros, infraestrutura, óleo e gás, além das embaixadas, já podem abrir contas em dólar no País. “Os demais setores, e as pessoas físicas, poderão ser liberados gradualmente no futuro”, acrescentou.

O presidente do BC disse que não existe nenhum estudo que mostre que a mudança para um sistema de moeda conversível foi o que a gerou dolarização em outros países. “Pelo contrário, grande parte dos países teve volatilidade igual ou menor após a abertura para a conversibilidade do câmbio”, respondeu.

Damaso explicou que o primeiro movimento do BC será simplificar o arcabouço legal sobre o câmbio. “Será uma lei muito menor e mais simples, para dar maior segurança jurídica”, afirmou. “Vamos fazer gradualmente e com prudência”, acrescentou, lembrando que a medida facilitará o acesso do Brasil à OCDE.

Segundo Damaso, as mudanças facilitarão a vida dos importadores e exportadores brasileiros. O diretor também citou dificuldades de investidores acessarem o mercado de capitais brasileiro.

“Temos empresas grandes que precisam fazer inúmeras operações de câmbio e cada operação precisa seguir toda uma burocracia. Queremos revisitar esse ‘custo Brasil’ sem perder nenhum tipo de segurança nesse processo”, garantiu. “Além disso, há várias travas pequenas que impedem o envio de ordens de pagamento em reais para o exterior”, completou.