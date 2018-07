BC: remessa de lucros e dividendos em 2007 foi recorde A remessa de lucros e dividendos em 2007 foi a mais alta da série histórica iniciada em 1947. Conforme dados apresentados hoje pelo chefe do departamento econômico do Banco Central, Altamir Lopes, multinacionais instaladas no Brasil remeteram US$ 21,236 bilhões no ano passado. Para efeito de comparação, o envio de lucros somou US$ 16,354 bilhões em 2006. Ainda na conta de rendas, houve saída de US$ 7,122 bilhões para o pagamento de juros. O valor, segundo Altamir, foi o mais baixo desde 1994, quando o gasto com juros foi de US$ 6,337 bilhões.