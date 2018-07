BC: remessa de lucros totalizou US$ 21,2 bi em 2007 As remessas de lucros e dividendos somaram em dezembro do ano passado US$ 3,120 bilhões, ante US$ 3,081 bilhões em dezembro de 2006. Em todo o ano de 2007, as remessas somaram US$ 21,236 bilhões, 29,85% superior ao verificado em 2006. Os números fazem parte da conta corrente do balanço de pagamentos de 2007, divulgados hoje pelo Banco Central. As despesas líquidas com os juros, em dezembro, somaram US$ 340 milhões, ante US$ 1,050 bilhão em igual período de 2006. No ano completo, as despesas líquidas com juros totalizaram US$ 7,122 bilhões, valor 37,04% inferior aos R$ 11,312 bilhões verificados em todo o ano de 2006.