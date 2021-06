BC sobe para 5,8% estimativa de inflação e vê 74% de chance de estouro da meta este ano

BRASÍLIA - O Banco Central informou nesta quarta-feira, 24, que subiu de 5% para 5,8% sua estimativa de inflação para o ano de 2021 e que passou de 41% para 74% as chances de a alta nos preços superar o teto da meta, de 5,25%, previsto para este ano. Se a meta não é cumprida, o BC tem de escrever uma carta pública explicando as razões que fizeram com que a inflação fugisse do controle da instituição.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que consta no relatório de inflação do segundo trimestre deste ano, divulgado nesta quinta-feira, 24, considera a trajetória estimada pelo mercado financeiro para a taxa de juros e de câmbio neste ano e no próximo.

O centro da meta de inflação, em 2021, é de 3,75%. Pelo sistema vigente no País, será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25%. Ou seja, a projeção do BC está bem acima do teto do sistema de metas.

Segundo o BC, os preços administrados (controlados pelo governo) devem exercer maior pressão sobre a inflação no curto prazo. Isso vai ocorrer sobretudo em função da alta das tarifas de energia elétrica advinda tanto de reajustes quanto da transição para a bandeira vermelha 2.

No relatório desta quinta, o BC publicou projeções para a inflação no curto prazo, de 0,62% em junho, 0,39% em julho e 0,26% em agosto. Ao avaliar o movimento mais recente dos preços, o BC ponderou ainda que a inflação no segundo trimestre foi particularmente afetada pela mudança na bandeira de energia.

Além da pressão de alta para a inflação exercida pela energia elétrica, o BC destacou um fator de baixa ligado às tarifas dos planos de saúde individuais. “Merece menção a expectativa de reajuste negativo das tarifas de planos de saúde individuais, motivada pela queda em 2020 das despesas assistenciais das operadoras desses planos”, disse o BC.

Porém, a própria autarquia relativizou o peso deste item sobre a inflação. “O reajuste negativo apenas moderará as variações mensais do subitem plano de saúde ao longo dos próximos meses, na medida em que sua apuração no IPCA é diluída por doze meses e que ainda serão contabilizadas parcelas referentes ao reajuste de 2020, que entrou em vigor apenas em janeiro de 2021”.

Ao avaliar a trajetória dos preços livres (que não controlados pelo governo) no curto prazo, o BC disse esperar que os bens industriais sigam apresentando “alta relevante”. A autarquia também espera que os alimentos tenham uma “variação pequena” no curto prazo, “mas acima do padrão sazonal tipicamente favorável, dado que os preços de alimentos in-natura recuaram anteriormente em razão da antecipação do período seco”.

No documento, o BC também afirmou que os preços de serviços devem acelerar “moderadamente”, “refletindo o arrefecimento da pandemia em comparação à situação observada em março e abril”.

Em suas últimas publicações e em comentários públicos de autoridades, o BC vem defendendo que o avanço da vacinação pode criar uma “euforia” de consumo de serviços, com impactos na inflação. Conforme o BC, isso vem ocorrendo em países onde a vacinação está mais avançada, como os Estados Unidos.

Revisões

O BC também citou os fatores que levaram às revisões das projeções de inflação no documento anterior, de março, para o RTI publicado nesta quinta. Os cinco principais fatores de alta para a os índices de preços foram: inflação observada recentemente maior do que a esperada; revisão das projeções de curto prazo, refletindo as pressões correntes; elevação dos preços de commodities (produtos básicos), incluindo o preço do petróleo; crescimento das expectativas de inflação da pesquisa Focus; alteração da hipótese sobre a bandeira tarifária da energia elétrica para os finais de 2021, 2022 e 2023, que aumentou a projeção para o primeiro.

Além disso, o BC citou três principais fatores de revisão para baixo das projeções: trajetória mais elevada da taxa Selic da pesquisa Focus, que representou um aumento significativo da taxa real considerada; apreciação cambial; queda do indicador de incerteza econômica em ritmo inferior ao considerado.

As projeções de inflação no cenário básico do BC são de 5,8% para 2021, 3,5% para 2022 e 3,3% para 2023.