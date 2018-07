BCE fará dois leilões de US$ 10 bilhões cada O Banco Central Europeu (BCE) promoverá dois novos leilões de taxa fixa em janeiro, em operações denominados em dólar. O objetivo é "mais uma vez satisfazer a excepcional demanda do mercado por financiamento em dólar e facilitar a normalização das condições no mercado monetário", disse o BCE. As operações serão conduzidas em conjunto com o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA). Os leilões, de US$ 10 bilhões cada um e com vencimento em 28 dias, serão fechados nos dias 17 e 31 de janeiro, respectivamente. As ofertas serão anunciadas amanhã (dia 11) e daqui há duas semanas, no dia 25 de janeiro. Os resultados serão conhecidos nos dias 15 e 29 de janeiro. O BCE acrescentou que as operações serão realizadas de acordo com os padrões já utilizados em dezembro. No mês passado, o BCE concedeu US$ 10 bilhões em oferta de 28 dias e outros US$ 10 bilhões, em 35 dias, com taxas de 4,65% ao ano e 4,67% ao ano, respectivamente. As informações são da Dow Jones.