BCE mantém juro da zona do euro em 4%, conforme o esperado O Banco Central Europeu (BCE) manteve nesta quinta-feira em 4 por cento a taxa básica de juros da zona do euro, à medida que os formuladores de política monetária seguem preocupados com a alta da inflação apesar dos sinais de desaceleração econômica. Todos os 71 analistas ouvidos em uma pesquisa da Reuters previam a manutenção. Quase metade deles (36) espera que a taxa fique estável ao longo do ano, enquanto oito prevêem alta. Mas com dados recentes alimentando as preocupações com o crescimento, 27 analistas disseram que o BCE deve optar por um corte no fim do ano. (Por Karolina Slowikowska)