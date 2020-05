Benefício médio pago a quem teve salário reduzido na crise é de R$ 752, informa Economia

BRASÍLIA - Trabalhadores que tiveram redução de jornada e salário ou suspensão de contrato estão recebendo uma compensação média de R$ 752,44, segundo dados do Ministério da Economia divulgados nesta terça-feira, 5. Pelas regras do programa, o benefício emergencial, calculado sobre a parcela do seguro desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido, pode ir de R$ 261,25 a R$ 1.813,03 mensais. O acordo pode durar até três meses.

O valor médio a ser pago aos trabalhadores durante todo o período da negociação (isto é, na soma de todas as parcelas) está em R$ 1.821,44.

Os valores a serem pagos pelo governo somam R$ 9,923 bilhões. A previsão da equipe econômica é que o orçamento do programa fique em R$ 51,2 bilhões.

A Medida Provisória 936 permite a redução de jornada e salário em 25%, 50% ou 70% por até três meses, ou suspensão total do contrato por até dois meses.

Segundo os dados do Ministério da Economia, a suspensão de contrato de trabalho é a modalidade mais negociada entre trabalhadores e empregadores durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Até segunda-feira, 4, às 16h30, eram 3.157.680 acordos de suspensão, 58% do total de 5,447 milhões de negociações informadas no período.

Em seguida estão os acordos para redução de jornada e salário em 50% (886.809), 70% (681.427) e 25% (554.952). Os trabalhadores intermitentes, que têm vínculo com empregador mas trabalham sob demanda, respondem por 167.069 acordos.

Pelo lado dos empregadores, as empresas do Simples Nacional (com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões) são as que mais empregam os instrumentos, com 3.037.193 acordos com trabalhadores, 56% do total. Em seguida vêm as empresas maiores, com receita bruta anual acima de R$ 4,8 milhões, com 2.141.884 empregados atingidos, 39% do total. Empregadores domésticos e intermitentes respondem por 268.860 dos acordos, 5%.

Por faixa etária, os trabalhadores entre 30 e 39 anos são o maior contingente entre quem fez os acordos: são 1.666.017, ou 30,6% do total. Em seguida vêm os empregados entre 40 e 49 anos, com 1.114.436 acordos.

Por Estados, São Paulo concentra o maior número de negociações (31,7%), seguido do Rio de Janeiro (10,4%) e de Minas Gerais (9,9%).