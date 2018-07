Bernanke sinaliza corte dos juros básicos nos EUA O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, afirmou esta tarde que mais cortes no juro básico norte-americano "podem ser necessários". Discursando sobre "os mercados financeiros, a perspectiva econômica e a política monetária", durante almoço promovido pela associação Women in Housing and Finance e pelo Exchequer Club em Washington, Bernanke afirmou que está preparado para agir "de forma decisiva e oportuna". A taxa básica de juros dos EUA está atualmente em 4,25% ao ano.