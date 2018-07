Bernardo: Lula não autoriza discussão sobre Selic O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que em reuniões com dirigentes de bancos oficiais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem discutido o patamar atual da taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% ao ano. Segundo ele, o presidente avalia com os dirigentes dos bancos oficiais a oferta de crédito no mercado e a redução das taxas dos empréstimos. "Em todas as reuniões, quando se menciona a questão dos juros, o presidente afirma que não se trata de reunião para discutir a Selic", disse ainda Paulo Bernardo, em entrevista à Agência Estado. "Nas poucas vezes que alguém se manifesta sobre a Selic, o presidente diz que esse é um assunto que ele conversa com o Meirelles (o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles)", relata Paulo Bernardo. "O presidente sempre diz que a conversa de juros é entre ele e o Meirelles", disse o ministro.