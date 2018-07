Bernardo: regra para reajuste do mínimo vale até 2010 O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou que o governo pretende manter até 2010 a regra de reajuste do salário mínimo, acertado com as centrais sindicais em 2007, que prevê a correção pela inflação do ano anterior adicionada do crescimento porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Neste caso, o salário mínimo de 2008 será corrigido pela inflação de 2007 e pelo PIB de 2006.