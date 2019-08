Beto Carrero é disputado por Madero e Advent

A rede de restaurantes e lanchonetes Madero e o fundo americano Advent estão na disputa pelo parque de diversões Beto Carrero. A oferta do Madero é de R$ 1,1 bilhão, apurou o Estado. A do Advent também está na casa do bilhão.

As negociações para a venda do complexo de entretenimento localizado em Penha (SC) começaram no fim de novembro do ano passado. Além do Madero e do Advent, o fundo de private equity Carlyle mostrou interesse, mas acabou considerando o negócio de pequeno porte para seu portfólio, segundo uma fonte a par das conversas.

No setor de turismo e entretenimento, o Advent detém 50% do Grupo Cataratas, que administra os parques nacionais das Cataratas do Iguaçu (PR), de Fernando de Noronha (PE) e da Tijuca (RJ), além Zoológico do Rio de Janeiro.

Caso leve o Beto Carrero, a intenção do Advent é abrir o capital de seu braço de turismo em um IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), de acordo com fontes. O fundo vem estudando fazer uma operação semelhante com o Walmart Brasil, que passa por uma reestruturação.

O Madero, por sua vez, recebeu em janeiro R$ 700 milhões ao vender uma fatia de 22% para o Carlyle. Criada em 2015, a rede foi então avaliada em R$ 3 bilhões. Com 175 lojas no País, o Madero deve encerrar o ano com mais 20 unidades.

O Beto Carrero é visto como uma empresa de grande potencial no setor. Recebeu 2,4 milhões de visitantes no ano passado e teve um resultado operacional de R$ 119 milhões. Para 2019, porém, a previsão é de R$ 115 milhões.

Procurados, Madero e Advent não comentaram o assunto. A reportagem não localizou a direção do Beto Carrero.