BHP anuncia produção recorde de minério de ferro A mineradora anglo-australiana BHP Billiton anunciou produção recorde de minério de ferro no segundo trimestre fiscal, encerrado em dezembro do ano passado. em meio a expectativa da reunião do conselho na próxima semana. No encontro, a direção da mineradora deve decidir se eleva ou não sua proposta de compra pela concorrente Rio Tinto. No período, a produção de minério de ferro da BHP cresceu 9% na comparação com os últimos três meses de 2006, para 27,7 milhões de toneladas - com a ajuda da expansão de suas operações na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. O desempenho também representa um acréscimo de 7% em relação ao primeiro trimestre fiscal. Além de surpreendentes, os dados da BHP seguem a mesma linha da Rio Tinto, que na semana passada também anunciou recorde de produção no trimestre. No período, a produção de cobre da BHP evoluiu 16%, para 348,1 mil toneladas, graças à expansão das operações das minas de Escondida e Spence, no Chile, e o início das operações em Pinto Valley, nos EUA. A produção de petróleo aumentou 10% no mesmo intervalo, para 30,2 milhões de barris de óleo equivalente (boe), enquanto a de alumínio se manteve estável em 338 mil toneladas. A produção de níquel, por outro lado, caiu 9% no trimestre, para 43,7 mil toneladas, em razão das paradas programadas para manutenção na Austrália e na Colômbia. A produção de carvão para coqueificação teve incremento de 8%, para 9,6 milhões de toneladas, enquanto a de carvão para uso em termelétricas caiu 1%, para 20,6 milhões de toneladas. O minério de ferro, matéria-prima utilizada na produção de aço e que atualmente registra forte demanda da China e da Índia, está no centro da proposta da BHP pela Rio Tinto - toda em ações - que a concorrente tem rejeitado. As informações são da Dow Jones.