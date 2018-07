BHP interrompe mineração de manganês na África do Sul A mineradora anglo-australiana BHP Billiton informou que recebeu uma notificação da companhia de energia da África do Sul, Eskom Holdings, pedindo para que o consumo de energia da empresa fosse reduzido a fim de ajudar no atendimento à demanda. A mineradora disse que nenhuma atividade de mineração estava ocorrendo em suas minas de manganês em Hotazel, na África do Sul, e que não tem previsão em relação a quanto tempo a situação vai se prolongar. Segundo a BHP, a empresa disse que tem trabalhado em conjunto com a Eskom para ajudá-la no atendimento à demanda e continuará fazendo isso. Ao mesmo tempo, a BHP informou que suas unidades produtivas de alumínio primário de Bayside, Hillside e Mozal continuavam funcionando, embora o racionamento energético nessas unidades esteja ocorrendo. Além disso, as minas de carvão da BHP continuavam em operação e a companhia afirmou que está fazendo o possível para suprir as necessidades de carvão da Eskom. As informações são da Dow Jones.