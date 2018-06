Bitcoin tem baixa de 20% na semana

NOVA YORK- Após uma semana conturbada, os preços do Bitcoin continuaram a recuar. A criptomoeda chegou a ser negociada abaixo de R$ 27.600 (US$ 8.500), o que levou a baixa semanal para cerca de 20%, segundo a Thomson Reuters, que monitora os preços dela em várias bolsas.

Na primeira semana de fevereiro, o bitcoin recuou 22% e, em janeiro de 2015, caiu 29%, em sua pior semana. Preocupações com regulação novamente pressionam a moeda virtual nesta semana, após o regulador dos EUA emitir um alerta aos investidores para advertir que algumas moedas digitais podem não cumprir certos requisitos.

Nesta quarta-feira, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) divulgou um comunicado alertando para os riscos de transações de moedas com operadoras não registradas. “O staff da SEC está preocupado que muitas plataformas de trading online apresentam aos investidores como registradas na SEC e parte do mercado regulado, quando não são”.

Em Hong Kong, uma bolsa teve problemas para executar ordens com bitcoins e interrompeu temporariamente os resgates delas. No Japão, o regulador puniu várias bolsas, inclusive interrompendo as operações de duas delas durante um mês.

Nesta sexta-feira, 9, o bitcoin para março chegou a recuar 6,33%, a US$ 8.805, segundo a Bolsa de Chicago.